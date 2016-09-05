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Эмиссар ООН: ПНС Ливии надо решать проблему терроризма

Международная панорама
5 сентября, 4:25 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
По словам Мартина Коблера, спустя почти восемь месяцев после достижения соглашения о формировании ПНС в Ливии "удалось достичь значительного прогресса в политическом плане"
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РАБАТ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Терроризм и нелегальная миграция являются основными вызовами для правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил в воскресенье вечером в столице Алжира спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Мартин Коблер.

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По его словам, спустя почти восемь месяцев после достижения соглашения о формировании ПНС в Ливии "удалось достичь значительного прогресса в политическом плане, что позволило преодолеть сложную ситуацию, в которой оказалась страна".

"Главная трудность, которую необходимо преодолеть международному сообществу и правительству Ливии, касается антитеррористической борьбы", - сказал Коблер, отметив успехи вооруженных отрядов ПНС в противостоянии боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, продолжал глава МООНПЛ, властям "нужно бороться с нелегальной миграцией".

"Еще один вызов для ПНС - решение гуманитарных вопросов", - отметил Коблер, указавший, в частности, на "неблагоприятные условия в лечебных учреждениях Ливии, где имеется дефицит фармацевтических препаратов".

Эмиссар ООН также подчеркнул важную роль соседних стран в урегулировании ливийского кризиса. По его словам, существует консенсус на уровне Африканского союза, Лиги арабских государств, ЕС и ООН, касающийся необходимости политического решения конфликта в Ливии.

Лояльные ПНС формирования, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из города Мисурата, около 200 км к востоку от Триполи), с 12 мая ведут против ИГ операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус". За этот период жертвами боев, по данным ряда медицинских источников, стали свыше 400 человек, еще более 2,5 тысяч получили ранения.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Ливия: исламисты против армии
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