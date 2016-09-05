СМИ: около 40 боевиков-маоистов сдались властям в Индии, рассчитывая на амнистию

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Отряд из почти 40 боевиков-маоистов, которых в Индии часто называют наксалитами, сдался властям на востоке Индии в обмен на обещание, что их не будут преследовать по закону. Об этом сообщает газета Business Standard.
По данным издания, группа из 38 боевиков, в том числе семь женщин, была окружена силами специального подразделения полиции по борьбе с террористами в джунглях штата Джаркханд и согласилась сложить оружие, если им предоставят амнистию. Среди сдавшихся есть известные террористы, за голову которых была назначена награда. Одна из командиров отряда - женщина, за поимку которой полиция ранее обещала 100 тыс. рупий (около $1,5 тыс.), - ее обвиняли в организации нескольких убийств и терактов.
Это уже пятый отряд наксалитов, который сдался властям за последний год, не считая еще нескольких небольших групп, отмечают индийские СМИ. По мнению властей, согласие боевиков сдаваться свидетельствует об успехе программы реабилитации членов маоистских отрядов, которая предусматривает амнистию сдавшимся и предоставление им возможности начать новую жизнь, отмечает индийская пресса.
Наксалиты, пропагандирующие собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма, действуют с 1960-х годов и зафиксированы в 14 штатах Индии, но наибольшую активность демонстрируют в штатах Чхаттисгарх, Джаркханд, Западная Бенгалия. Маоисты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от капиталистического гнета и нередко пользуются поддержкой местного населения. Боевики скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Несколько лет назад они пообещали создать "свободные от капиталистов" зоны в "красном коридоре" от Непала до Южной Индии.