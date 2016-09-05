Партия прогресса Норвегии впервые официально выступит против вступления страны в ЕС

ОСЛО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Партия прогресса (ПП) Норвегии, входящая в состав правящей коалиции, вскоре впервые официально обозначит в своей программе партийную позицию по вопросу о присоединении королевства к ЕС. Как в опубликованном комментарии газете Dagbladet заявил замглавы ПП Пер Сандберг, прогрессисты говорят членству в ЕС твердое "нет".

"В прошлом наша позиция была слишком неопределенной, люди не знали, чего от нас ждать. Теперь же мы впервые говорим "нет" и делаем это первыми среди (норвежских) правых партий", - отметил Сандберг, с декабря 2015 занимающий в правительстве пост министра рыбного хозяйства.

Партия прогресса намерена обновить свою программу перед парламентскими выборами, которые состоятся осенью 2017 года. Сандберг возглавляет комитет, отвечающий за подготовку документа. "Евросоюз сам роет себе могилу. Поэтому у нас уже не осталось причин для внутрипартийных споров по поводу членства", - добавил он.

Основанная в 1973 году ПП сейчас является третьей по популярности партией в Норвегии. Она получила 16,3% голосов избирателей на выборах 2013 года, сформировав по их итогам коалицию вместе с консервативной Хёйре. Прогрессисты занимают жесткую позицию по иммиграционным вопросам и настаивают на дальнейшем ужесточении соответствующей области норвежского законодательства.

Норвежцы уже дважды говорили "нет" присоединению страны к ЕС - на референдумах 1972 и 1994 годов. Согласно данным последнего опроса общественного мнения, против вступления в Евросоюз выступают 66% жителей страны. Норвегия является членом Европейской экономической зоны и сейчас ежегодно выделяет €870 млн на различные программы Евросоюза в обмен на доступ к единому рынку. Законодательство страны тесно интегрировано с европейским, однако Осло не принимает участия в выработке политики сообщества.