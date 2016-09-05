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Партия прогресса Норвегии впервые официально выступит против вступления страны в ЕС

Международная панорама
5 сентября, 11:19 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Согласно данным последнего опроса общественного мнения, против вступления в Евросоюз выступают 66% жителей страны
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ОСЛО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Партия прогресса (ПП) Норвегии, входящая в состав правящей коалиции, вскоре впервые официально обозначит в своей программе партийную позицию по вопросу о присоединении королевства к ЕС. Как в опубликованном комментарии газете Dagbladet заявил замглавы ПП Пер Сандберг, прогрессисты говорят членству в ЕС твердое "нет".

"В прошлом наша позиция была слишком неопределенной, люди не знали, чего от нас ждать. Теперь же мы впервые говорим "нет" и делаем это первыми среди (норвежских) правых партий", - отметил Сандберг, с декабря 2015 занимающий в правительстве пост министра рыбного хозяйства.

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Партия прогресса намерена обновить свою программу перед парламентскими выборами, которые состоятся осенью 2017 года. Сандберг возглавляет комитет, отвечающий за подготовку документа. "Евросоюз сам роет себе могилу. Поэтому у нас уже не осталось причин для внутрипартийных споров по поводу членства", - добавил он.

Основанная в 1973 году ПП сейчас является третьей по популярности партией в Норвегии. Она получила 16,3% голосов избирателей на выборах 2013 года, сформировав по их итогам коалицию вместе с консервативной Хёйре. Прогрессисты занимают жесткую позицию по иммиграционным вопросам и настаивают на дальнейшем ужесточении соответствующей области норвежского законодательства.

Норвежцы уже дважды говорили "нет" присоединению страны к ЕС - на референдумах 1972 и 1994 годов. Согласно данным последнего опроса общественного мнения, против вступления в Евросоюз выступают 66% жителей страны. Норвегия является членом Европейской экономической зоны и сейчас ежегодно выделяет €870 млн на различные программы Евросоюза в обмен на доступ к единому рынку. Законодательство страны тесно интегрировано с европейским, однако Осло не принимает участия в выработке политики сообщества.

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