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Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой Палестины

Международная панорама
5 сентября, 13:39 UTC+3
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© EPA/Dan Balilty/POOL

/ТАСС/. Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в Москве переговоров с президентом Палестины - Reuters.

Палестино-израильский конфликт: война идеологий

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Нетаньяху, Биньямин
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Израиль - Палестина. Конфликт
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