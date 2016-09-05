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Чешские коммунисты требуют провести референдум о выходе республики из НАТО

Международная панорама
5 сентября, 15:18 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 5, сентября. /ТАСС
"НАТО является пактом войны, который распространяет хаос и дестабилизирует регионы во всем мире", - подчеркнула лидер организации КПЧМ Марта Семелова
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ПРАГА, 5 сентября. /ТАСС/. Парламентская Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) требует проведения референдума о выходе Чешской республики из НАТО. Коммунисты также выступают против возможного размещения военнослужащих страны в составе сил альянса на границах Евросоюза с Россией. Об этом заявила журналистам лидер пражской организации КПЧМ, депутат чешского высшего законодательного органа Марта Семелова.

"Предвыборную кампанию по предстоящим 7 и 8 октября выборам одной трети Сената (верхней палаты парламента) мы будем использовать для оказания поддержки общественной петиции о проведении референдума за выход нашей страны из Североатлантического альянса, - проинформировала она. - Также недопустим вариант возможного направления чешских военных на границы (ЕС - прим. ТАСС) с Россией".

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КПЧМ, отметила Семелова, активно поддерживают петицию к республиканским властям за проведение референдума о выходе Чехии из НАТО. Если этот документ, названный "Кто заинтересован в столкновении с ядерной державой?", наберет 250 тысяч подписей, то, согласно действующему законодательству, организация общенационального плебисцита станет реальностью.

Коммунисты, имеющие своих представителей в нижней и верхней палатах чешского парламента, выступают против участия военнослужащих национальных вооруженных сил в натовских батальонах, которые будут расквартированы в Польше и странах Прибалтики. По словам политика, развертывание этих подразделений усиливает напряженность в отношениях между ЕС и РФ.

"НАТО является пактом войны, который распространяет хаос и дестабилизирует регионы во всем мире", - подчеркнула Семелова.

КПЧМ - наследница Коммунистической партии Чехословакии. Согласно данным на 2015 год, в партии состоят 42994 человека.

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