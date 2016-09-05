ЛОНДОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания впервые с 2011 года назначила посла в Иране. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Британское дипломатическое представительство в ИРИ возглавил Николас Хоптон, ранее занимавший должность временного поверенного в делах в Тегеране.

"Повышение уровня наших дипломатических отношений дает нам возможность начать вести переговоры по целому ряду вопросов. Я надеюсь, что это будет означать начало более продуктивного сотрудничества между нашими странами, что позволит нам более предметно обсуждать такие вопросы, как права человека и роль Ирана в регионе, а также продолжение реализации ядерного соглашения и расширение торговых отношений между нашими странами", - сказал глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

В ноябре 2011 года, в соответствии с экономическими санкциями, введенными США, Канадой и Великобританией против Ирана, были прерваны все контакты с иранскими банками. Причиной принятия таких мер стало развитие Исламской Республикой ядерной программы. В том же месяце Иран понизил дипломатические отношения с Великобританией до уровня временных поверенных и принял решение сократить до минимума торгово-экономические связи.

Вскоре в ходе массовых акций протеста против западных санкций группа манифестантов проникла на территорию британской дипмиссии в Тегеране и устроила в ней погром. Кроме того, свыше 200 человек захватили британскую резиденцию на севере иранской столицы. Полиция и подразделения спецназа применили водометы и слезоточивый газ для наведения порядка и выдворения проникших на территорию диппредставительств лиц.

30 ноября 2011 года МИД Соединенного Королевства объявил о закрытии своего посольства и эвакуации его персонала из Ирана, а также о сведении отношений к минимальному уровню. В декабре все иранские дипломаты в Великобритании были отозваны на родину по требованию британского МИД. Отношения разорваны не были, но поддерживались на самом низком уровне - стороны не имели посольств и дипломатических представителей. Отправной точкой для возобновления дипотношений между двумя государствами стало подписание 14 июля Ираном и странами "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) соглашения по урегулированию ядерной проблемы ИРИ - Совместный всеобъемлющий план действий.