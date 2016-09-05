Госдеп: ядерная и ракетная программы КНДР угрожают США, их союзникам и партнерам

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Разработка запрещенных ООН ядерной и ракетной программ КНДР угрожает США, их союзникам и партнерам. Об этом заявил начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

"Разработка Северной Кореей запрещенных ООН ядерной и ракетной программ угрожает Соединенным Штатам, нашим союзникам Японии и Республике Корея, и нашим партнерам в регионе", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Кирби также подчеркнул, что ракетные испытания Пхеньяна стали "слишком частыми за последние несколько месяцев". США, продолжил он, "решительно осуждают запуск Северной Кореей трех баллистических ракет в Японское море". Эти испытания "нарушают многие резолюции Совета Безопасности ООН", запрещающие Пхеньяну использовать эти технологии.

Кирби отметил, что Вашингтон будет использовать международные площадки, включая предстоящий Восточноазиатский саммит, который пройдет 6-8 сентября в Лаосе, "с целью консолидировать международные усилия по возложению ответственности на КНДР за ее провокации". Он подчеркнул, что США готовы защищать себя и своих союзников в регионе.

"Мы призываем Северную Корею воздерживаться от действий и риторики, которые усиливают напряженность в регионе, а вместо этого сосредоточиться на принятии конкретных мер по выполнению своих международных обязательств", - заключил начальник пресс-службы Госдепартамента.

КНДР произвела сегодня утром запуск трех баллистических ракет типа "Нодон" из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто в акваторию Японского моря. Они пролетели около 1000 км и упали в исключительной экономической зоне Японии.