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СМИ: в столице Афганистана произошел новый мощный взрыв

Международная панорама
5 сентября, 21:56 дата обновления: 5 сентября, 22:17 UTC+3 КАИР КАИР 5, сентября. /ТАСС
По данным Reuters, в центре Кабула после нового взрыва слышна стрельба
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КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Новый мощный взрыв произошел сегодня в центре афганской столицы. После этого в том же районе была слышна стрельба из огнестрельного оружия Об этом сообщило агентство Reuters.

Информация об обстоятельствах происшествия и о пострадавших пока не поступала, отмечает агентство.

Ранее рядом со зданием Министерства обороны Афганистана в Кабуле произошли два взрыва, в результате которых погибли более 30 человек. Ответственность за эти теракты взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

О группировке "Талибан"
"Талибан" - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Его деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ

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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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