СМИ: в столице Афганистана произошел новый мощный взрыв

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КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Новый мощный взрыв произошел сегодня в центре афганской столицы. После этого в том же районе была слышна стрельба из огнестрельного оружия Об этом сообщило агентство Reuters.
Информация об обстоятельствах происшествия и о пострадавших пока не поступала, отмечает агентство.
Ранее рядом со зданием Министерства обороны Афганистана в Кабуле произошли два взрыва, в результате которых погибли более 30 человек. Ответственность за эти теракты взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).