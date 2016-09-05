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СМИ: беспилотник уничтожил шесть боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

Международная панорама
5 сентября, 23:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Беспилотник уничтожил дом, где прятались террористы
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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Шесть боевиков террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) ликвидированы в Йемене в результате авиаудара предположительно американского беспилотника. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, "в результате авиаудара предполагаемого БЛА США в центральной провинции Йемена Мариб были ликвидированы шестеро экстремистов "Аль-Каиды". Беспилотник уничтожил дом, где прятались террористы.

При этом в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, корреспонденту ТАСС не смогли подтвердить принадлежность БЛА. "Мы видели эти сообщения и изучаем ситуацию. На данный момент никакой дополнительной информации я сообщить не могу", - отметил представитель пресс-службы.

На протяжении последних месяцев СЕНТКОМ неоднократно проводило антитеррористические операции с использованием боевых и разведывательных БЛА в небе над республикой.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством страны и шиитскими мятежниками-хуситами. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые нередко устраивают нападения.

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Военная операция в Йемене
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