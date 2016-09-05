Более 2,5 тысяч мигрантов спасены за сутки с участием итальянской службы береговой охраны

РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская служба береговой охраны скоординировала 23 операции, в ходе которых были спасены 2,7 тыс. мигрантов.

Об этом говорится в официальном заявлении службы.

В ходе операций по спасению 19 терпящих бедствие надувных лодок и четырех рыболовецких шхун с участием кораблей неправительственных организаций были обнаружены тела 15 погибших.

С начала года к итальянским берегам по морю прибыли 155 тыс. человек. Большинство из них - выходцы из африканских стран.

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