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Более 2,5 тысяч мигрантов спасены за сутки с участием итальянской службы береговой охраны

Международная панорама
5 сентября, 23:51 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
В ходе операций по спасению 19 терпящих бедствие надувных лодок и четырех рыболовецких шхун с участием кораблей неправительственных организаций были обнаружены тела 15 погибших
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РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская служба береговой охраны скоординировала 23 операции, в ходе которых были спасены 2,7 тыс. мигрантов.

Об этом говорится в официальном заявлении службы.

В ходе операций по спасению 19 терпящих бедствие надувных лодок и четырех рыболовецких шхун с участием кораблей неправительственных организаций были обнаружены тела 15 погибших.

С начала года к итальянским берегам по морю прибыли 155 тыс. человек. Большинство из них - выходцы из африканских стран.

Инфографика Беженцы в Европе Беженцы в Европе

Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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