СМИ: семь человек погибли и 14 ранены в результате взрыва в Багдаде

КАИР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере семь человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва в столице Ирака. Как сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия", заминированный автомобиль был подорван вечером в понедельник в центральном районе Эль-Каррада.

Все погибшие - мирные граждане. Как передает "Ас-Сумария", после взрыва загорелись десятки находившихся поблизости машин и магазинов.

В ночь на 3 июля жертвами двойного теракта, осуществленного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Эль-Карраде, где много ресторанов, магазинов и торговых центров, стали около 300 человек, сотни получили ранения. Этот теракт, совершенный в преддверии праздника разговения, стал одним из крупнейших за последние годы.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье