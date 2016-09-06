СМИ: семь человек погибли и 14 ранены в результате взрыва в Багдаде

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КАИР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере семь человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва в столице Ирака. Как сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия", заминированный автомобиль был подорван вечером в понедельник в центральном районе Эль-Каррада.
Все погибшие - мирные граждане. Как передает "Ас-Сумария", после взрыва загорелись десятки находившихся поблизости машин и магазинов.
В ночь на 3 июля жертвами двойного теракта, осуществленного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Эль-Карраде, где много ресторанов, магазинов и торговых центров, стали около 300 человек, сотни получили ранения. Этот теракт, совершенный в преддверии праздника разговения, стал одним из крупнейших за последние годы.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.