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Премьер Японии намерен обсудить с президентом Филиппин ситуацию в Южно-Китайском море

Международная панорама
6 сентября, 5:45 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
В Токио придают большое значение тесным отношениям с Манилой, поскольку оба государства имеют территориальные споры с Пекином
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ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует встретиться в Лаосе с президентом Филиппин Родриго Дутерте и обсудить с ним действия Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ), а также изложить свое видение концепции верховенства права при разрешении споров на море. Об этом сообщило агентство Киодо.

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В Токио придают большое значение тесным отношениям с Манилой, поскольку оба государства имеют территориальные споры с Пекином. В начале августа на Филиппинах уже побывал японский министр иностранных дел Фумио Кисида, который встретился там со своим коллегой Перфекто Ясаем. Глава МИД Японии тогда пообещал продолжать оказывать поддержку для повышения безопасности навигации, а Ясай потребовал от Китая "в полной мере и бескомпромиссно" соблюдать международные правовые нормы в ЮКМ.

Филиппинский министр отметил также, что у Токио и Манилы "был одинаковый опыт в Восточно-Китайском море и ЮКМ (в связи с безопасностью навигации) с учетом некоторых действий, связанных с использованием силы, запугивания и провокаций".

В рамках поддержки Филиппин Япония сообщала о намерении начать поставки Маниле патрульных катеров, общее число которых со временем составит до десяти единиц. В настоящее время Токио уже решил предоставить Маниле четыре учебно- боевых самолета Beechcraft TC-90, которые технически могут быть оснащены РЛС воздушного наблюдения. Япония укрепляет сотрудничество с Филиппинами не только в области безопасности, но и в сфере экономики, в частности, развития транспортной инфраструктуры. Так, речь идет о строительстве железной дороги в районе Манилы.

Отношения между Китаем и Филиппинами резко обострились этим летом. 12 июля организованный при поддержке Постоянной палаты третейского суда в Гааге международный арбитраж вынес вердикт, согласно которому претензии Пекина на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными. МИД КНР в тот же день заявил, что правительство страны не признает это решение и считает его не имеющим юридической силы.

Отношения Японии и Китая также омрачаются территориальным спором относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао) в ВКМ, Пекин считает их своими исконными и незаконно оккупированными территориями.

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Персоны
Абэ, Синдзо Дутерте, Родриго
Страны
Япония Филиппины
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