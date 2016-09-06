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Правительство Республики Корея уточнило понятие взятки

Международная панорама
6 сентября, 6:58 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Госслужащим, журналистам и школьным учителям теперь запрещается принимать подарки, стоимость которых превышает $45 и угощения в ресторанах на сумму более $27
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СЕУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Правительство Республики Корея приняло закон, уточняющий понятие взятки. Подпись под документом поставил премьер Хван Гё Ан на заседании кабинета министров.

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В соответствии с новым законом госслужащим, журналистам и школьным учителям запрещается принимать подарки, стоимость которых превышает 50 тыс. вон (около $45), угощения в ресторанах на сумму более 30 тыс. вон ($27) и деньги в связи с траурными или праздничными мероприятиями в размере более 100 тыс. вон ($90). Устанавливается также максимальное вознаграждение за преподавательскую деятельность для правительственных чиновников. Теперь за выступление с лекцией можно получить максимум 500 тыс. вон в час ($450).

"Закон позволит построить более справедливое и прозрачное общество в Республике Корея", - заметил во время подписания документа Хван Гё Ан.

Он также сообщил, что правительство приложит усилия, чтобы минимизировать ущерб от закона для местных предпринимателей, в первую очередь для сельскохозяйственных компаний. В Южной Корее существует традиция преподносить в качестве подарка на различные торжества и праздники дорогие продукты питания, такие как высококачественный рис, мраморное мясо, эксклюзивный чай. Противники закона утверждают, что его принятие нанесет серьезный удар по производителям этих товаров.

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