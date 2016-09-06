Спецпредставители США и Южной Кореи обсудят в Сеуле 13 сентября ракетную программу КНДР

СЕУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Специальные представители Республики Корея и США по ядерной программе КНДР проведут встречу в Сеуле на следующей неделе.

Об этом сообщил южнокорейский МИД.

"Специальный представитель по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюн проведет 13 сентября переговоры со своим американским коллегой Сон Кимом", - отмечается на сайте внешнеполитического ведомства. По его данным, стороны обсудят "детальные контрмеры" в отношении КНДР после проведенных ей 5 сентября пусков трех баллистических ракет типа "Нодон".

"Обе стороны будут тесно сотрудничать, чтобы направить Северной Корее жесткое предупреждение на двустороннем и многостороннем уровнях", - резюмирует МИД.

КНДР произвела в понедельник утром запуск трех баллистических ракет из уезда Хванчжу провинции Хванхэ- Пукто в акваторию Японского моря. Они пролетели около 1000 км и упали в исключительной экономической зоне Японии.