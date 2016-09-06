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Южнокорейская тезка Ким Чен Ына пострадала от американских санкций

Международная панорама
6 сентября, 7:27 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Американский банк заблокировал перевод в $27 тыс., который гражданка Южной Кореи отправила своей сестре в ЮАР, так как имя женщины совпадает по звучанию с именем лидера КНДР
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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

© EPA/KCNA, архив

СЕУЛ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Неожиданной жертвой американских санкций в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына стала гражданка Республики Корея.

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Согласно сообщению банка "Синан", в начале августа женщина с похожим именем отправила через его сеульский филиал $27 тыс. своей сестре, проживающей в ЮАР. Средства были необходимы ей для покупки жилья. Однако они так и не поступили на счет адресата даже спустя 20 дней.

В итоге разбирательства выяснилось, что деньги должны были пройти через один из банков в США, имеющий корреспондентские отношения с банком-получателем. Бдительные американские клерки обратили внимание на то, что отправителем числится Ким Чен Ын из Кореи (тот факт, что это Южная Корея, они в расчет не приняли), и заблокировали перевод. Не помог даже тот факт, что хотя имя женщины и совпадает по звучанию именем лидера КНДР, пишется оно иначе.

"Правительство США в курсе, что одно и то же корейское имя может записываться на английском по-разному, поэтому они отслеживают все имена, которые звучат похоже на те, что находятся в черном списке", - рассказал представитель банка "Синан". Американский банк с тех пор держит деньги на своем счету, не пересылая их ни в ЮАР, ни возвращая отправителю. По словам его руководства, перевод будет выполнен лишь после окончания проверки, не принадлежат ли эти средства главе КНДР. Сколько времени это может занять, пока не ясно.

"Мы ведем переговоры с американским банком", - кратко заметил представитель южнокорейского финансового учреждения. Он отказался назвать имя пострадавшей клиентки, сославшись на политику конфиденциальности.

В начале июля Минфин США объявил, что внес Ким Чен Ына и ряд северокорейских чиновников в санкционный список в связи с якобы совершенными ими нарушениями прав человека. С тех пор всем финансовым институтам, работающим в США, запрещено оказывать им какие-либо услуги.

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Ким Чен Ын
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ядерные испытания в КНДР
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