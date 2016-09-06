Порошенко назвал бытовую коррупцию неотъемлемой частью украинской жизни

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Коррупция остается распространенным явлением на Украине, в частности, на бытовом уровне она является неотъемлемой частью жизни населения. Об этом заявил Петр Порошенко, выступая во время открытия новой сессии Верховной рады.

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"Бытовая коррупция является неотъемлемой часть жизни украинцев", - признал Порошенко. В целом, по его словам, "широко распространенная и глубоко укорененная сеть мощных коррупционных связей", несмотря на борьбу с ней, "остается весомым элементом политической, экономической и социальной систем". На этом фоне Порошенко назвал антикоррупционную реформу "наиболее сложной".

В части борьбы с коррупцией президент подчеркнул важность запуска системы электронного декларирования доходов чиновников. "Эта система усилит контроль общества за нашими доходами, затратами и образом жизни", - утверждает Порошенко, заверив, что много лет живет "в условиях такой прозрачности".

Кроме того, глава государства, говоря об антикоррупционной политике, напомнил об открытии Национального антикоррупционного бюро на Украине, а также антикоррупционной прокуратуры, отметив, что пока выводы о результативности их работы делать рано.

Вместе с тем Порошенко уверен, что совокупность всех правоохранительных органов Украины "способна нанести удар по коррупции". "Пока все это напоминает спортивную рыбалку - поймали, показали, отпустили. Только при наличии приговора суда правоохранительные органы могут отчитываться обществу", - подчеркнул Порошенко. Поэтому завершающим этапом в борьбе с коррупцией должна стать судебная реформа, отметил он, признав, что "на ее внедрение необходимо несколько лет".

В целом, по мнению главы государства, Украина должна в борьбе с коррупцией ориентироваться, в первую очередь, не на наказание коррупционеров, а на превентивные меры. Примером этого Порошенко привел внедренную систему электронных государственных закупок, которая "минимизирует контакты чиновников с бизнесом".