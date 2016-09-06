Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко назвал бытовую коррупцию неотъемлемой частью украинской жизни

Международная панорама
6 сентября, 12:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, сентября. /ТАСС
На этом фоне президент Украины назвал антикоррупционную реформу "наиболее сложной"
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Коррупция остается распространенным явлением на Украине, в частности, на бытовом уровне она является неотъемлемой частью жизни населения. Об этом заявил Петр Порошенко, выступая во время открытия новой сессии Верховной рады.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Бытовая коррупция является неотъемлемой часть жизни украинцев", - признал Порошенко. В целом, по его словам, "широко распространенная и глубоко укорененная сеть мощных коррупционных связей", несмотря на борьбу с ней, "остается весомым элементом политической, экономической и социальной систем". На этом фоне Порошенко назвал антикоррупционную реформу "наиболее сложной".

В части борьбы с коррупцией президент подчеркнул важность запуска системы электронного декларирования доходов чиновников. "Эта система усилит контроль общества за нашими доходами, затратами и образом жизни", - утверждает Порошенко, заверив, что много лет живет "в условиях такой прозрачности".

Кроме того, глава государства, говоря об антикоррупционной политике, напомнил об открытии Национального антикоррупционного бюро на Украине, а также антикоррупционной прокуратуры, отметив, что пока выводы о результативности их работы делать рано.

Вместе с тем Порошенко уверен, что совокупность всех правоохранительных органов Украины "способна нанести удар по коррупции". "Пока все это напоминает спортивную рыбалку - поймали, показали, отпустили. Только при наличии приговора суда правоохранительные органы могут отчитываться обществу", - подчеркнул Порошенко. Поэтому завершающим этапом в борьбе с коррупцией должна стать судебная реформа, отметил он, признав, что "на ее внедрение необходимо несколько лет".

В целом, по мнению главы государства, Украина должна в борьбе с коррупцией ориентироваться, в первую очередь, не на наказание коррупционеров, а на превентивные меры. Примером этого Порошенко привел внедренную систему электронных государственных закупок, которая "минимизирует контакты чиновников с бизнесом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
4
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
5
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
6
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
7
Спасатели поймали львенка, гулявшего по центру Уфы
Темы дня
Реклама