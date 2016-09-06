Суд арестовал счета Одесского припортового завода

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Одесской области по исковому требованию группы компаний (ГК) "Укргаз" арестовал счета Одесского припортового завода (ОПЗ) - крупнейшего украинского предприятия по производству аммиака и карбида. Соответствующее постановление от 29 августа опубликовано в едином реестре судебных решений Украины.

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"Ходатайство общества с ограниченной ответственностью ГК "Укргаз" о принятии мер к обеспечению иска удовлетворить. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод" согласно заявленным исковым требованиям в размере 109,374 млн гривен ($4,9 млн)", - сказано в сообщении.

Исковые требования "Укргаза" связаны с задолженностью ОПЗ по оплате счетов за поставки природного газа предприятию согласно договору от 31 мая текущего года. По убеждению истца, арест счетов необходим из-за "сложного финансового положения ОПЗ", которое может затруднить или сделать невозможным выплаты ответчика по судебному решению.

26 июля должен был состояться конкурс на приватизацию ОПЗ, но его не было из-за отсутствия заявок. В середине июля компания "Укртрансгаз" начала отключать ОПЗ от газоснабжения из-за отсутствия предоплаты за топливо и превышение лимитов потребления газа. 11 августа ОПЗ остановил производство, чтобы избежать аварийной ситуации, к которой могло привести резкое снижение давления при подаче газа, связанное с несвоевременными расчетами завода за услуги.

Одесский припортовый завод - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений на Украине. Предприятие является монополистом на рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Завод занимается также перегрузкой химической продукции, поступающей на экспорт из стран СНГ.

ОПЗ является государственным предприятием, которое уже 22 года пытаются приватизировать. Вокруг завода в последние годы разгорелся не один конфликт. Так, осенью 2015 года губернатор области Михаил Саакашвили обвинил руководство предприятия в применении коррупционных схем при закупках газа. В прокуратуре заявляли ранее, что расследуют уголовное дело по факту хищения средств, в свою очередь руководство предприятия подало в суд иск о защите деловой репутации.