Нетаньяху заявил, что готов встретиться с Аббасом "в любое время и в любом месте"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом с любое время и в любом месте без предварительных условий, однако при этом поставил под сомнение готовность палестинского лидера встретиться с ним без предварительных условий. Высказывания израильского премьера, сделанные во время визита в Нидерланды на совместной пресс-конференции с главой правительства этой страны Марком Рютте, приводит израильский новостной телеканал i24news.
"Я готов встретиться с Аббасом в любое время и в любом месте без предварительных условий для прямых переговоров, - заявил Нетаньяху. - Я говорил об этом сотни раз и я повторяю это здесь; у меня нет требований в отношении места, пусть это будет в Нидерландах или в Москве, нет проблем. Я могу приехать в Москву. Я говорил это президенту (России Владимиру) Путину, а также вчера заместителю министра иностранных дел (Михаилу) Богданову".
"Главный вопрос заключается в том, желает ли Абу Мазен (Махмуд Аббас. - Прим. ТАСС) провести встречу без предварительных условий. Сейчас мы слышим различающиеся версии. Только вчера (в понедельник) палестинский представитель ясно дал понять, что они хотят провести встречу, но выдвигают условия: в частности, освобождение заключенных. Также они хотят знать заранее, какими будут результаты переговоров", - добавил Нетаньяху.
Аббас заявил в Варшаве, где он находится с визитом: "Президент (РФ Владимир) Путин предложил встретиться в Москве 9 сентября. Я согласился. И я должен был непосредственно отсюда (из Варшавы) лететь в Москву на встречу с премьером Нетаньяху".
"К сожалению, вчера состоялись переговоры в Иерусалиме между представителями президента Путина и премьер-министра Нетаньяху. Представитель израильской стороны предложил отсрочить эту встречу", - сказал Аббас.
"Таким образом, эта встреча не состоится. Я готов отправиться на следующую встречу в Москву или любую другую страну, так как диалог - единственный путь к миру для палестинского народа и единственная возможность для нашей независимой страны жить рядом с Израилем", - отметил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия поддерживает процесс палестино-израильского урегулирования, но пока никаких конкретных договоренностей о проведении в Москве встречи лидеров этих сторон нет.