Два турецких солдата погибли в результате нападения ИГ на севере Сирии

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Два турецких солдата погибли на севере Сирии в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

В результате той же атаки погибли два боевика оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА), которые в прошлом месяце вместе с турецкими военными заняли сирийский город Джараблус, до этого находившийся в руках ИГ. Еще двое боевиков ССА были ранены.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье