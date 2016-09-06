Два турецких солдата погибли в результате нападения ИГ на севере Сирии

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АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Два турецких солдата погибли на севере Сирии в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.
В результате той же атаки погибли два боевика оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА), которые в прошлом месяце вместе с турецкими военными заняли сирийский город Джараблус, до этого находившийся в руках ИГ. Еще двое боевиков ССА были ранены.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.