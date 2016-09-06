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СБ ООН осудил пуски ракет КНДР, назвав их грубым нарушением резолюций

Международная панорама
6 сентября, 22:44 UTC+3
Члены СБ вновь пригрозили северокорейскому руководству дальнейшими существенными мерами в дополнение к суровым санкциям
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ООН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил очередные ракетные испытания, проведенные КНДР 5 сентября, назвав их грубым нарушением своих резолюций и международных обязательств, возложенных на Пхеньян. В принятом во вторник заявлении члены СБ вновь пригрозили северокорейскому руководству "дальнейшими существенными мерами" в дополнение к суровым санкциям, действующим в отношении страны.

"Члены Совета Безопасности жестко осудили пуски баллистических ракет, осуществленные КНДР 5 сентября 2016 года. Эти пуски грубо нарушают международные обязательства КНДР и резолюций Совета Безопасности ООН 1718, 1874, 2087, 2094 и 2270", - сообщил журналистам председательствующий в СБ в сентябре новозеландский дипломат Джерард Ван Бохемен.

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