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СМИ: Япония намерена провести саммит с Китаем и Южной Кореей в ноябре - декабре

Международная панорама
7 сентября, 3:41 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Пак Кын Хе обсудят ситуацию на Корейском полуострове
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ТОКИО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония намерена организовать трехсторонний саммит с участием высшего руководства Китая и Республики Корея в японской столице в конце ноября - начале декабря этого года. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Пак Кын Хе обсудят ситуацию на Корейском полуострове, где КНДР продолжает регулярно проводить запуски баллистических ракет, а также борьбу с терроризмом и вопросы сотрудничества.

В августе в Токио прошли переговоры министров иностранных дел трех стран, по итогам которых была достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросе организации до конца этого года трехстороннего саммита. "На Японии, Китае и Южной Корее лежит большая ответственность по обеспечению безопасности и процветания нашего региона. Я рассчитываю организовать встречу на высшем уровне в этом году", - отмечал ранее глава японского правительства.

Последний раз саммит с участием руководства трех стран состоялся в ноябре прошлого года в Сеуле. Тогда Пак Кын Хе, Ли Кэцян и Синдзо Абэ обсудили шаги по укреплению практического сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, а также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике.

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Персоны
Ли Кэцян Пак Кын Хе Абэ, Синдзо
Страны
Китай Япония Республика Корея
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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