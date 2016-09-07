СМИ: Япония намерена провести саммит с Китаем и Южной Кореей в ноябре - декабре

ТОКИО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония намерена организовать трехсторонний саммит с участием высшего руководства Китая и Республики Корея в японской столице в конце ноября - начале декабря этого года. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Пак Кын Хе обсудят ситуацию на Корейском полуострове, где КНДР продолжает регулярно проводить запуски баллистических ракет, а также борьбу с терроризмом и вопросы сотрудничества.

В августе в Токио прошли переговоры министров иностранных дел трех стран, по итогам которых была достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросе организации до конца этого года трехстороннего саммита. "На Японии, Китае и Южной Корее лежит большая ответственность по обеспечению безопасности и процветания нашего региона. Я рассчитываю организовать встречу на высшем уровне в этом году", - отмечал ранее глава японского правительства.

Последний раз саммит с участием руководства трех стран состоялся в ноябре прошлого года в Сеуле. Тогда Пак Кын Хе, Ли Кэцян и Синдзо Абэ обсудили шаги по укреплению практического сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, а также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике.