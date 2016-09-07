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Почти 50 млн детей покинули дома, спасаясь от конфликтов, насилия и нищеты

Международная панорама
7 сентября, 4:42 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Как следует из доклада ЮНИСЕФ, все больше детей пересекают границу без сопровождения взрослых
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ООН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Почти 50 миллионов детей по всему миру были вынуждены покинуть дома из-за конфликтов и других бедствий, став внутренне перемещенными лицами, беженцами или мигрантами. Такие данные содержатся в обнародованном в среду докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По его данным, "28 миллионов детей были вынуждены покинуть свои дома, скрываясь от насилия и конфликтов". В это число включены 10 млн беженцев, один млн человек, ожидающих получения убежища в других странах, а также 17 млн детей, которые являются внутренне перемещенными лицами. В дополнение к этому 20 млн детей покинули свои страны в качестве мигрантов как в сопровождении родителей, так и в одиночку.

Как следует из доклада, все больше детей пересекают границу без сопровождения взрослых. "В 2015 году свыше 100 тысяч детей без опекуна подали запрос на получение убежища в 78 странах. Это втрое больше, чем в 2014 году", - подчеркивают в ЮНИСЕФ. Эксперты фонда предупреждают, что несовершеннолетним без сопровождения взрослых больше других угрожает опасность подвергнуться эксплуатации и насилию.

В ЮНИСЕФ выразили серьезное беспокойство по поводу роста числа детей, покидающих свои дома в поисках лучших условий жизни. "Испытав душевную травму в результате конфликтов и насилия, от которых они пытаются убежать, дети на пути сталкиваются с новыми угрозами, в том числе рискуют утонуть, пересекая моря, умереть от истощения или обезвоживания, стать жертвой работорговцев, насильников или даже быть убитыми. В странах, через которые проходит их путь или в которые они стремятся, они зачастую сталкиваются с ксенофобией и дискриминацией", - отмечается в докладе.

Детский фонд ООН призвал правительства создавать больше законных и безопасных способов получения убежища для пострадавших от вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов. Специалисты подчеркивают, что в странах с высоким уровнем дохода мигранты, устроившиеся на работу, за счет налогов и других выплат приносят в казну больше денег, чем то, что тратится на их содержание в виде социальных пособий. Приезжие занимают рабочие места, требующие как низкую, так и высокую квалификацию, а также способствуют экономическому росту и инновациям, отметили в ЮНИСЕФ.

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