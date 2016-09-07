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СМИ: Япония предоставит Малайзии патрульные катера на фоне активности КНР в ЮКМ

Международная панорама
7 сентября, 5:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Речь идет о передаче в первой половине 2017 года кораблей, которые ранее использовались Береговой охраной Японии
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ТОКИО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии намерено договориться с Малайзией о передаче нескольких патрульных катеров в связи с активностью Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ), где Пекин и Куала-Лумпур ведут территориальный спор. Об этом сообщила в среду японская газета Nikkei.

По ее данным, речь идет о передаче в первой половине 2017 года кораблей, которые ранее использовались Береговой охраной Японии. Токио будет оказывать поддержку в области подготовки служащих Береговой охраны Малайзии, осуществления ремонта судов и кораблей, а также средств связи. Как ожидается, с соответствующим предложением в Лаосе выступит премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как утверждает Nikkei, одна из причин растущей активности КНР в регионе заключается в том, что страны, вовлеченные в территориальные споры с Пекином, имеют крайне скромное военное оснащение, которое могло бы пригодиться для охраны своих территориальных вод и береговой линии. Токио надеется сдержать активность Пекина, предоставляя помощь таким странам как Вьетнам, Малайзия и Филиппины, при этом Япония надеется отдалить их от Китая.

Днем ранее премьер-министр Японии уже встретился с президентом Филиппин Родриго Дутерте и пообещал поставить Маниле два патрульных корабля для повышения потенциала филиппинской береговой охраны. В рамках поддержки Манилы Токио в общей сложности намеревается поставить до 10 патрульных кораблей. Ранее Япония уже пообещала предоставить Филиппинам четыре учебно-боевых самолета Beechcraft TC-90, которые технически могут быть оснащены радиолокационными станциями воздушного наблюдения.

Пекин уже несколько десятилетий ведет спор с некоторыми странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, через акваторию которого проходит значительная часть мировых торговых путей. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

Отношения Японии и Китая также омрачаются территориальным спором относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, Пекин считает их своими исконными и незаконно оккупированными территориями.

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