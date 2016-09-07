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СМИ: Япония ввела новую систему экстренного оповещения на фоне пусков ракет в КНДР

Международная панорама
7 сентября, 5:39 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
В настоящее время для этих целей в стране применяются системы J-Alert и Em-Net, которые также предназначены для оповещения при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях
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ТОКИО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии объявило о создании новой общенациональной системы экстренного оповещения на случай очередных ракетных пусков в КНДР. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

В настоящее время для этих целей в стране применяются системы J-Alert и Em-Net, которые также предназначены для оповещения при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. Однако их действие напрямую не распространяется на морские суда и самолеты.

Новый канал коммуникаций предполагает, что правительство будет рассылать необходимые данные Министерству государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, подразделениям береговой охраны, а также японскому Управлению рыболовства. Эти ведомства в свою очередь в срочном порядке проинформируют все самолеты и корабли, находящиеся не только в воздушном пространстве и территориальных водах страны, но и в исключительной экономической зоне Японии.

Обновление системы экстренного оповещения проходит на фоне участившихся пусков баллистических ракет в КНДР. Последний раз Пхеньян провел подобные испытания в минувший понедельник. По данным Министерства обороны Японии, все три ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии примерно в 250 км от островка Окусири, относящегося к префектуре Хоккайдо.

В начале августа КНДР провела пуск баллистической ракеты типа "Нодон", которая упала в воду у побережья японской префектуры Акита, а в конце месяца еще одна ракета была запущена с подводной лодки в Японское море. После этого Силы самообороны Японии получили приказ произвести перехват баллистических ракет КНДР в случае угрозы территории страны, который будет действовать на постоянной основе.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение решений Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна. В КНДР эту резолюцию не признают, ссылаясь на то, что ядерное испытание было произведено в интересах самообороны на фоне агрессивной политики США, а целью запуска ракеты-носителя было мирное исследование космоса.

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Ядерные испытания в КНДР
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