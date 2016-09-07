Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турция рассчитывает вместе с США и РФ добиться прекращения огня в Алеппо

Международная панорама
7 сентября, 9:52 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что "на данный момент больших проблем с беженцами на севере Сирии нет и большие трудности сейчас только с Алеппо"
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

АНКАРА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что будет вести переговоры с лидерами России и США о режиме прекращения огня в Алеппо. Как сообщил телеканал Нaberturk, соответствующее заявление он сделал, общаясь с журналистам по возвращении с саммита G20.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"В Китае мы сказали президенту РФ Владимиру Путину, что нужно срочно добиться прекращения огня в Алеппо. Но этот процесс в определенной степени зависит от переговоров глав МИД Турции, России и США. Министры проведут трехстороннюю встречу", - сказал он. Эрдоган добавил, что "будет еще звонить по этому вопросу Путину и президенту США Бараку Обаме".

"Мы сказали, что хотим установления мирной атмосферы в Алеппо до наступления праздников (Курбан-байрам, с 11 сентября. - Прим. корр.). Наши партнеры смотрят позитивно на эту перспективу. Путин заверил, что результат может быть достигнут в течение двух-трех дней", - сообщил Эрдоган. Он также отметил, что "на данный момент больших проблем с беженцами на севере Сирии нет и большие трудности сейчас только с Алеппо".

На саммите "двадцатки" в Китае турецкий лидер обсудил режим прекращения огня в Алеппо на встречах с Путиным и Обамой. Он тогда сообщил, что этот вопрос активно обсуждается и на уровне глав МИД трех стран. Анкара рассчитывает, что мораторий на боевые действия вступит в силу перед Курбан-байрамом и продлится как минимум в течение нескольких праздничных дней. Турция надеется, что в итоге режим прекращения огня станет в Алеппо постоянным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20 Кризис в Сирии
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
США Турция Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57
2
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
3
Россия может купить крылатые ракеты BrahMos
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
В Дагестане ликвидированы главарь бандгруппы и пять боевиков
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
Темы дня
Реклама