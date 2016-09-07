Турция рассчитывает вместе с США и РФ добиться прекращения огня в Алеппо

АНКАРА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что будет вести переговоры с лидерами России и США о режиме прекращения огня в Алеппо. Как сообщил телеканал Нaberturk, соответствующее заявление он сделал, общаясь с журналистам по возвращении с саммита G20.

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"В Китае мы сказали президенту РФ Владимиру Путину, что нужно срочно добиться прекращения огня в Алеппо. Но этот процесс в определенной степени зависит от переговоров глав МИД Турции, России и США. Министры проведут трехстороннюю встречу", - сказал он. Эрдоган добавил, что "будет еще звонить по этому вопросу Путину и президенту США Бараку Обаме".

"Мы сказали, что хотим установления мирной атмосферы в Алеппо до наступления праздников (Курбан-байрам, с 11 сентября. - Прим. корр.). Наши партнеры смотрят позитивно на эту перспективу. Путин заверил, что результат может быть достигнут в течение двух-трех дней", - сообщил Эрдоган. Он также отметил, что "на данный момент больших проблем с беженцами на севере Сирии нет и большие трудности сейчас только с Алеппо".

На саммите "двадцатки" в Китае турецкий лидер обсудил режим прекращения огня в Алеппо на встречах с Путиным и Обамой. Он тогда сообщил, что этот вопрос активно обсуждается и на уровне глав МИД трех стран. Анкара рассчитывает, что мораторий на боевые действия вступит в силу перед Курбан-байрамом и продлится как минимум в течение нескольких праздничных дней. Турция надеется, что в итоге режим прекращения огня станет в Алеппо постоянным.