Спикер парламента Грузии перед выборами ратует за размещение военной базы США

ТБИЛИСИ, 7 сентября./Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Спикер парламента Грузии, глава Республиканской партии Давид Усупашвили ратует за размещение в стране военной базы США. Об этом он заявил журналистам.

"Грузия должна сделать официальное политическое заявление о том, что желает разместить в стране американскую военную базу", - сказал он. "Надо прозондировать почву по этому вопросу, надо убедить США в том, что размещение их военной базы будет выгодно обеим странам, выгодно для общей стабильности региона и европейской безопасности", - подчеркнул Усупашвили.

Республиканская партия Грузии до апреля этого года входила в коалицию "Грузинская мечта", а затем вышла из нее, чтобы самостоятельно участвовать в предстоящих 8 октября выборах в парламент страны. Ранее Усупашвили вместе с коллегами из возглавляемой им партии представляли в прямом эфире тбилисской телекомпании "Рустави-2" избирательную предвыборную программу. Спикер высказал несогласие с теми политиками, которые выступают против вступления Грузии в НАТО, он считает, что "пока членство Грузии в альянсе станет реальным, Грузия должна позаботиться о размещении у себя военной базы США или других членов НАТО".

За проведение Грузией политики неприсоединения к каким-либо военным блокам активно выступает экс-спикер парламента, руководитель оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Никто вместо Грузии не будут заниматься решением жизненно важных проблем страны, для этого необходима полномасштабная нормализация отношений с РФ, необходим диалог с первыми лицами РФ по всем острым проблемам", - уверена она.