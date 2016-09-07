Трамп в случае избрания президентом намерен за 30 дней разработать план борьбы с ИГ

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дональд Трамп в случае избрания на пост президента намерен потребовать от Пентагона в течение 30 дней разработать конкретный план борьбы с боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом, по сообщению телекомпании ABC, Трамп заявил во вторник вечером на встрече с группой сторонников в Гринвилле (штат Северная Каролина).
"Мы соберем наиболее высокопоставленных генералов и дадим им четкие указания, - заявил Трамп. - У них будет 30 дней на то, чтобы представить в Овальный кабинет план того, как надежно и быстро нанести поражение "Исламскому государству". "Перемены начнутся с первого же дня пребывания на посту президента", - заявил Трамп.
Как сообщил телекомпании один из помощников Трампа, кандидат на пост президента от Республиканской партии намерен уже в ближайшее время изложить планы развития ВС США, предусматривающие увеличение военного бюджета.
"В этом выступлении Трамп, как ожидается, сосредоточит внимание на военных расходах, подчеркнув, что его подход к этой проблеме - это четкое стремление к обеспечению национальных интересов, в то время как его соперница Хиллари Клинтон демонстрирует авантюризм в этом вопросе", - подчеркнула телекомпания ABC.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.