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Штайнмайер с главой МИД Франции посетят Киев на следующей неделе

Международная панорама
7 сентября, 17:34 UTC+3
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БЕРЛИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что на следующей неделе намерен вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро посетить Киев и обсудить перспективы встречи в "нормандском" формате.

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"На следующей неделе вместе с моим французским коллегой я вновь буду на Украине и проведу там переговоры относительно того, когда мы встретимся в "нормандском" формате и встретимся ли вообще", - сказал он, выступая в Бундестаге.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что дата новой встречи "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию кризиса на Украине пока не определена.

В конце августа президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что с Парижем и Берлином ему удалось договориться о возобновлении переговоров в этом формате. Он не исключил, что следующая встреча может состояться в столице ФРГ.

При этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства встречи с украинским коллегой не запланировано. Говоря о возможности встречи в "нормандском" формате с участием лидеров ФРГ и Франции, он напомнил слова Путина о том, что для этого "нужно проделать министерствам большую работу".

"Собираться имеет смысл только после того, как эта работа проделана, и понятно, на какой результат встреча поможет выйти", - сказал Песков. "Пока это расстояние мы не прошли", - добавил он.

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