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СМИ: человек с ножом напал на двух полицейских в Брюсселе

Международная панорама
7 сентября, 17:56 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 7, сентября. /ТАСС
Правоохранители не пострадали, так как на них были бронежилеты
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БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Мужчина с ножом совершил нападение на двух полицейских в столице Бельгии, сообщило агентство Belga. По его данным, стражи порядка не пострадали, так как на них были бронежилеты.

Нападавший был задержан. По имеющимся данным, речь идет об иностранце, находящемся на территории страны нелегально. Полиция не сообщила о его мотивах, также не назвав имени и страны, откуда прибыл злоумышленник.

Инцидент произошел в Моленбеке, районе Брюсселя, где проживали исламисты, задержанные за причастность к терактам в аэропорту бельгийской столицы в марте текущего года, а также к терактам в Париже, совершенным в ноябре прошлого года.

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