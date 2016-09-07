СМИ: человек с ножом напал на двух полицейских в Брюсселе

Латвия будет развивать артиллерию для противостояния РСЗО "Град"Армия и ОПК 7 сентября, 19:46
Джо Павелски назначен капитаном сборной США на Кубок мираСпорт 7 сентября, 19:41
Эксперты из РФ провели первую встречу со службами безопасности аэропорта КаираОбщество 7 сентября, 19:32
Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение россиянина МироноваМеждународная панорама 7 сентября, 19:15
Священника Грозовского, обвиняемого в педофилии, доставили в МосквуПроисшествия 7 сентября, 19:14
Лавров выразил надежду на положительное решение вопроса о ЯрошенкоПолитика 7 сентября, 19:11
Минюст подтвердил факт проверки "Мемориала" на наличие признаковПолитика 7 сентября, 19:07
Экс-гендиректор "Т Плюс" арестован на два месяца по делу о взяткахПроисшествия 7 сентября, 19:03
Армия России получила очередной вертолет для установки помехАрмия и ОПК 7 сентября, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Мужчина с ножом совершил нападение на двух полицейских в столице Бельгии, сообщило агентство Belga. По его данным, стражи порядка не пострадали, так как на них были бронежилеты.
Нападавший был задержан. По имеющимся данным, речь идет об иностранце, находящемся на территории страны нелегально. Полиция не сообщила о его мотивах, также не назвав имени и страны, откуда прибыл злоумышленник.
Инцидент произошел в Моленбеке, районе Брюсселя, где проживали исламисты, задержанные за причастность к терактам в аэропорту бельгийской столицы в марте текущего года, а также к терактам в Париже, совершенным в ноябре прошлого года.