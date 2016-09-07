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Президент Судана объявил о восстановлении мира в Дарфуре

Международная панорама
7 сентября, 19:49 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 7, сентября. /ТАСС
Таким образом, завершились мирные переговоры, которые начались в 2011 году в Дохе при посредничестве властей Катара между представителями правительства Судана и повстанческих движений Дарфур
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ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Судана Омар аль-Башир объявил  о прекращении продолжительного вооруженного конфликта в регионе Дарфур на западе страны и о восстановлении там мира. Он выступил на митинге в административном центре штата Северный Дарфур, где встретился с прибывшими туда с визитом нынешним председателем Африканского союза, президентом Чада Идриссом Деби Итно и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани.

"Мы заявляем всем людям в Дарфуре и в Судане о выполнении своих обязательств", - сказал президент Судана, обращаясь к многотысячной толпе. Аль-Башир объявил об успешном завершении мирных переговоров по Дарфуру, которые начались в 2011 году в Дохе при посредничестве властей Катара между представителями правительства Судана и повстанческих движений Дарфур. Речь идет о завершении одного из самых крупных и затяжных в истории вооруженных конфликтов, который с 2003 года унес жизни около 300 тыс. человек, 2,5 млн стали внутренне перемещенными лицами.

"Дела в Дарфуре идут сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет еще лучше, - отметил Омар аль-Башир. - Мы проложим дороги, обеспечим достойное образование, здравоохранение, снабжение людей питьевой водой и электроэнергией. Мы добьемся примирения между всеми племенами Дарфура".

В апреле этого года власти Судана провели референдум по административному статусу Дарфура, когда 98% принявших в нем участие высказались за сохранение деления региона на пять штатов. Часть повстанцев бойкотировала референдум, что вызвало критику со стороны мирового сообщества. В июне Совет Безопасности ООН продлил на год мандат Совместной миротворческой миссии ООН и АС в Дарфуре (ЮНАМИД), учитывая продолжающиеся вспышки боевых действий. По данным ООН, с января нынешнего года около 194 тыс. человек были вынуждены покинуть район Джебель-Марра в Дарфуре.

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