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Глава Пентагона: США не хотят видеть в России врага

Международная панорама
8 сентября, 0:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Картер также заверил, что Вашингтон будет защищать своих союзников
Материал из 1 страницы
Министр обороны США Эштон Картер

Министр обороны США Эштон Картер

© AP Photo/Elise Amendola, File

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США не хотят рассматривать Россию как своего врага и не ищут противостояния с ней, но Вашингтон также будет защищать своих союзников. Об этом в среду заявил министр обороны страны Эштон Картер на встрече со студентами Оксфордского университета во время своей поездки в Великобританию. Текст его выступления распространила пресс-служба Пентагона.

"Соединенные Штаты не стремятся к холодной и уж тем более к настоящей войне с Россией. Мы не хотим видеть в России врага. Но вы можете не сомневаться в том, что мы защитим наших союзников, основанный на принципах международный порядок и то хорошее будущее, которое он несет нам", - сказал Картер.

Он заверил, что Вашингтон будет "противостоять стремлению подорвать нашу коллективную безопасность, а также не намерен оставлять без внимания попытки вмешаться в наши демократические процессы".

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