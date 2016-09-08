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WSJ: хакер Guccifer 2.0 отверг утверждения о его работе на Россию

Международная панорама
8 сентября, 3:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Хакер сообщил, что он мужского пола, работает в одиночку, а его "цель - добраться до правды"
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© PRNewsFoto/IBM

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Хакер, известный под псевдонимом Guccifer 2.0, назвал "белибердой" утверждения о его работе на спецслужбы России. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, которая ссылается на интервью с Guccifer 2.0, проведенном в одном из мессенджеров.

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Хакер сообщил, что он мужского пола, работает в одиночку, а его "цель - добраться до правды". По словам Guccifer 2.0, вывод о том, что он работает на спецслужбы РФ, так как пользуется схожими технологиями, бессмысленны. "Если я вожу BMW, то разве это значит, что я немец?" - недоумевает он.

В августе Guccifer 2.0 выложил в интернет очередную порцию документов, украденных во время взлома компьютеров Комитета Демократической партии США по выборам в Конгресс (КДПВК). "Это материалы КДПВК, касающиеся Флориды: сообщения, записки, брифинги, досье и так далее. Можете сами посмотреть, за кого собираетесь голосовать. Очень похоже на то, что праймериз в Конгресс также превращаются в фарс", - цитировала хакера газета Politiko.

Громкий скандал, связанный с публикаций корреспонденции демократов в США, разразился в июле. Поводом стало размещение на сайте организации WikiLeaks переписки членов Национального комитета Демократической партии (НКДП), из которой следует, что представители комитета активно искали способы поддержать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон во время первичных выборов, а также дискредитировать сенатора Берни Сандерса, ее основного конкурента из числа однопартийцев. Из-за происшедшего часть руководства НКДП ушла в отставку.

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10 августа газета The New York Times сообщила, что диверсия хакеров была значительно более серьезной, чем считалось ранее. По ее сведениям, хакерам удалось взломать аккаунты электронной почты "более 100 должностных лиц и отделений" демократов, а не только НКДП. В связи с этим ФБР негласно оповещает функционеров, электронная переписка которых могла быть похищена, утверждает издание.

Согласно публикации, целями диверсии были члены избирательного штаба Клинтон и ее доверенные лица. Также пострадали члены комитетов, занимающихся сбором добровольных пожертвований и анализом настроений избирателей, и ассоциация губернаторов штатов от Демократической партии.

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