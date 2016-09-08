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American Airlines стала второй компанией США, возобновившей прямое авиасообщение с Кубой

Международная панорама
8 сентября, 3:13 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Игорь Покутний
Пять новых маршрутов на Кубу позволят авиаперевозчику осуществлять 56 рейсов в неделю
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ГАВАНА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Американская компания American Airlines в среду стала вторым после JetBlue авиаперевозчиком Соединенных Штатов, который открыл прямое регулярное авиасообщение с Кубой. Как сообщило агентство Prensa-Latina, практически одновременно ее самолеты осуществили коммерческие рейсы из Майами в аэропорты кубинских городов Сьенфуэгос и Ольгин.

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В аэропорту имени Хайме Гонсалеса города Сьенфуэгос, где первым из двух авиалайнеров приземлился А319 со 100 пассажирами на борту, состоялась церемония официального открытия серии новых маршрутов, которые также включают в себя города Санта-Клара и Камагуэй в центре, Ольгин на востоке и курорт Варадеро на западе страны.

В пятницу американская компания впервые осуществит полет в Санта-Клару и Камагуэй, в воскресенье - в Варадеро. Пять новых маршрутов на Кубу позволят авиаперевозчику осуществлять 56 рейсов в неделю: раз в день - в Сьенфуэгос и Камагуэй и по два вылета в день - в другие три направления.

Возобновление коммерческих рейсов вписывается в процесс нормализации отношений Кубы и США, начатый в декабре 2014 года и подкрепленный в феврале этого года подписанием двухстороннего соглашения в сфере гражданской авиации. Документ включает 110 ежедневных прямых рейсов в 10 городов Кубы, включая Гавану. 1 сентября компания JetBlue открыла регулярное авиасообщение с Кубой прибытием ее лайнера в Санта-Клару. С 21 октября начнет осуществлять регулярные рейсы и американский авиаперевозчик Silver Airways, его самолеты будут летать два раза в неделю из города Форт-Лодердейл штата Флорида в Сьенфуэгос в 240 км к востоку от Гаваны.

В то же время, пока действует экономическая блокада США в отношении острова, карибское государство могут посещать только 12 категорий американских граждан, установленных правительством Соединенных Штатов. Основаниями для поездок могут служить культурные, предпринимательские, образовательные и журналистские взаимообмены.

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