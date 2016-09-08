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Учащийся колледжа в Малайзии приговорен к двум годам тюрьмы за хранение флага ИГ

Международная панорама
8 сентября, 6:50 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Согласно законам страны, максимальное наказание за подобные преступления составляет до семи лет тюремного заключения, а также штраф
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СИНГАПУР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Учащийся одного из колледжей в Малайзии был приговорен к двум годам лишения свободы за хранение символики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении верховного суда страны.

"Мохаммед Заид Хашим был арестован 24 марта, в его квартире обнаружен флаг ИГ, свою вину осужденный полностью признал", - отмечается в сообщении.

Согласно законам Малайзии, максимальное наказание за подобные преступления составляет до семи лет тюремного заключения, а также штраф.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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