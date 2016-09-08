Бельгийские СМИ опубликовали фото боевика ИГ, готовящего новые теракты в Европе

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Бельгийские СМИ опубликовали в четверг фото члена террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), готовящего новые теракты в Европе, аналогичные атакам в Париже и Брюсселе.

Как сообщила газета Dernière heure со ссылкой на агентурную информацию бельгийских спецслужб, речь идет о бывшем жителе бельгийского города Вервье и выходце из Марокко Тареке Джадауне (Tarik Jadaoun), который с 2014 года принимает участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГ.

"Джадаун из Вервье является ключевым звеном подготовки новых терактов на территории Бельгии и Франции. Сам он в настоящий момент находится Ираке. Оттуда он занимается вербовкой новых исполнителей и пытается объединить оставшихся в Европе сторонников разгромленной в этом году брюссельской террористической ячейки, подготовившей теракты в Брюсселе и Париже", - отмечает газета.

Этот человек был известен бельгийской полиции еще до своего отъезда в Сирию 11 июня 2014 года - он неоднократно задерживался в Бельгии за воровство и сопротивление стражам порядка, однако отделался лишь коротким тюремным сроком.

"Le prochain #Abaaoud viendra de #Verviers " https://t.co/kPFKqCu1PG #Belgique #terrorisme pic.twitter.com/BlP78xsRH8 — DH.be (@ladh) 8 сентября 2016 г.