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Правительство Украины одобрило создание экспертного совета по проверке книг из России

Международная панорама
8 сентября, 12:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС
Экспертный совет будет проверять книги из Российской Федерации на предмет их "антиукраинского содержания" и принимать решение о возможности их ввоза на территорию Украины
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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил проект закона об ограничении ввоза книг российского производства, который предусматривает создание экспертного совета по проверке содержания соответствующих книг и выдаче разрешения на их ввоз. Такое решение приняли в четверг члены кабинета министров на заседании правительства.

"Есть предложение одобрить проект закона (об ограничении ввоза иностранной печатной продукции "антиукраинского" содержания - прим. ТАСС) и направить его на рассмотрение парламента. Решение принято", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Как пояснил вице-премьер Вячеслав Кириленко, при государственном комитете по телерадиовещанию создается специальный общественный экспертный совет, который будет проверять книги из Российской Федерации на предмет их "антиукраинского содержания" и принимать решение о возможности ввоза на территорию Украины. Вице-премьер подчеркнул, что такая процедура будет касаться только книг, выпущенных в РФ.

В прошлом году Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины уже вводил запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошли 38 изданий. В частности, книги российских авторов Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Александра Дугина "Евразийский реванш России", Андрея Фурсова "Холодный восточный вечер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Доренко "Донбасс - дымовая завеса Путина?", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне", Льва Вершинина "Евромайдан. "Кто уничтожил Украину?", Юрия Мухина "Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013-2014 гг." и ряд других.

Украинский парламент в феврале прошлого года также внес изменения в закон "О защите информационного телерадиопространства", запретив кино с "российской пропагандой". По информации Госагентства по вопросам кино, на данный момент в стране запрещены уже более 430 фильмов и сериалов российского производства. Кроме запрета фильмов, Министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В этот список входят 83 человека, в частности Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский и многие другие.

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