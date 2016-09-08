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Обама: США продолжат оказывать серьезное давление на КНДР

Международная панорама
8 сентября, 12:51 UTC+3
Президент при этом заявил об отсутствии гарантий того, что эта мера поможет
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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. США продолжат оказывать серьезное давление на КНДР "в свете ее провокационных действий".

Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции в столице Лаоса Вьентьяне, где проходит 11-й Восточноазиатский саммит.

"Мы продолжим оказывать серьезное давление на Северную Корею, - подчеркнул Обама. - Могу я гарантировать, что это поможет? Нет. Но это единственный способ, который мы можем сейчас использовать". 

Президент США отметил, что Вашингтон "постоянно рассматривает новые варианты решения ситуации" на Корейском полуострове "в сотрудничестве с Южной Кореей, Японией, Китаем и Россией".

"Пхеньян должен выполнять свои обязательства перед международным сообществом, - заявил Обама. - Но он не только не выполняет их, он даже не демонстрирует готовности выполнять их в обозримом будущем". По словам президента, лидеры стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) "также испытывают обеспокоенность" северокорейскими ракетными запусками и ядерной программой КНДР.

Обстановка на Корейском полуострове

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение решений Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

В КНДР эту резолюцию не признают, ссылаясь на то, что ядерное испытание было произведено в интересах самообороны на фоне агрессивной политики США, а целью запуска ракеты было мирное исследование космоса.

После этого КНДР неоднократно проводила пуски баллистических ракет в акваторию Японского моря, вызывая острую реакцию Японии и Южной Кореи.

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