Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Гэри Джонсон спросил во время интервью у журналиста телеканала MSNBC, что такое Алеппо. Курьезная ситуация произошла рано утром 8 сентября в прямом эфире.

"Что бы вы сделали, в случае избрания на пост главы государства, с Алеппо?" - задал журналист телеканала вопрос бывшему губернатору штата Нью-Мексико. "А что такое Алеппо?" - поверг в шок интервьюера политик.

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"Да вы шутите?" - выразил свое недоумение журналист. "Нет", - ответил Джонсон. "Алеппо находится в Сирии, - начал объяснять журналист. - Там эпицентр кризиса беженцев".

"Хорошо, я понял, понял, - парировал кандидат, попытавшись исправить ситуацию. - Что касается Сирии, я думаю, что там творится хаос. Я думаю, единственный способ решения проблем, связанных с Сирией, состоит в объединении наших усилий с Россией, чтобы дипломатическим путем привести это дело к концу".

"Вы действительно считаете, что внешняя политика настолько незначительна, что человек, баллотирующийся на пост президента Соединенных Штатов, не должен даже знать, что такое Алеппо, где оно находится, и почему оно так важно?" - спросил в конце передачи у Джонсона журналист. "Нет, я понимаю, что такое Алеппо, и я понимаю кризис, который там происходит", - ответил Джонсон. В последующей за интервью передаче, обсуждая слова политика, журналисты обвинили его в "невежестве в сфере внешней политики".

Кандидат от Либертарианской партии является явным аутсайдером президентской гонки, средний рейтинг его популярности в последнее время не превышает 10%.