Прокуратура Австрии предъявила обвинение подозреваемым в причастности к терактам в Париже

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Австрийская прокуратура предъявила обвинение двоим подозреваемым в причастности к прошлогодним терактам в Париже.

Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press.

Серия террористических атак была совершена 13 ноября 2015 года в Париже и столичном пригороде Сен-Дени. В результате нападений террористов погибли в общей сложности 130 человек, еще около 350 получили ранения. Во Франции с тех пор действует режим чрезвычайного положения.

Крупнейшие теракты во Франции. Досье.