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Прокуратура Австрии предъявила обвинение подозреваемым в причастности к терактам в Париже

Международная панорама
8 сентября, 17:26 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 8, сентября. /ТАСС
Серия террористических атак была совершена 13 ноября 2015 года в Париже и столичном пригороде Сен-Дени
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ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Австрийская прокуратура предъявила обвинение двоим подозреваемым в причастности к прошлогодним терактам в Париже.

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Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press.

Серия террористических атак была совершена 13 ноября 2015 года в Париже и столичном пригороде Сен-Дени. В результате нападений террористов погибли в общей сложности 130 человек, еще около 350 получили ранения. Во Франции с тех пор действует режим чрезвычайного положения.

Крупнейшие теракты во Франции. Досье.

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