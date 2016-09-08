На ремонт парламента Великобритании может уйти 32 года и более $7 млрд

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ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Парламент Великобритании - Вестминстерский дворец - нуждается в срочном ремонте, который займет около шесть лет. Об этом в четверг сообщило агентство Press Association.
Здание в неоготическом стиле, построенное на берегу Темзы и открытое в 1871 году, находится в крайне плачевном состоянии. Его фундамент грозит сползти в реку Темзу, резной облицовочный камень разрушается из-за загрязнения воздуха, не выдерживает проверку временем кровля, внутри самого здания протекают трубы и неисправна электропроводка, а во время последнего ремонта в конце 1940-х годов при отделке помещений был использован канцерогенный асбест, вредный для здоровья человека.
Объединенный комитет Вестминстерского дворца предупредил, что ремонт здания нельзя больше откладывать, и предложил приступить к подготовке к работам, которые планируется начать в 2023 году. "Вестминстерский дворец, шедевр викторианской и средневековой архитектуры, сталкивается с надвигающимся кризисом, который мы не можем игнорировать", - говорится в заявлении комитета.
Международная аудиторская компания Deloitte оценила приблизительную стоимость комплексного ремонта здания от 3 до 4,3 млрд фунтов стерлингов ($4 млрд - $5,7 млрд). При этом обе палаты - Общин и Лордов - вынуждены будут покинуть здание. Самый дорогой и сложный вариант предусматривает, что обе палаты продолжат находиться на своих привычных рабочих местах, а проведение ремонта будет осуществляться поэтапно в течение 32 лет и будет стоить 5,7 млрд фунтов ($7,6 млрд).
Средневековый дворец британского парламента сгорел в 1834 году, от него осталось только помещение центрального зала. Оно является частью нынешнего здания, которое было построено по проекту архитекторов Чарльза Бэрри и Огастеса Пьюджина в неоготическом стиле. Самым знаменитым его элементом является башня с часами и колоколом, который носит имя Биг-Бен, с 2012 года она официально носит имя королевы Елизаветы II.