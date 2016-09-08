СБУ провела обыски в доме основателя "Русского культурного центра"

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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в доме основателя организации "Русский культурный центр" в Сумской области в рамках расследования "преступлений против основ национальной безопасности".
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
"Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, в рамках которого следователями следственного отдела Службы безопасности Украины 7 сентября 2016 проведен санкционированный обыск жилого помещения по месту жительства учредителя Сумской областной общественной организации "Русский культурный центр", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате обысков были обнаружены и изъяты "два агитационных материала сепаратистского содержания", пакет с георгиевскими лентами, флаг России, а также "20 экземпляров второго номера выпуска газеты", однако в СБУ не уточнили, о каком издании идет речь.