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СБУ провела обыски в доме основателя "Русского культурного центра"

Международная панорама
8 сентября, 21:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС
По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области, в результате обысков были обнаружены и изъяты "два агитационных материала сепаратистского содержания", пакет с георгиевскими лентами, флаг России
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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в доме основателя организации "Русский культурный центр" в Сумской области в рамках расследования "преступлений против основ национальной безопасности".

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Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, в рамках которого следователями следственного отдела Службы безопасности Украины 7 сентября 2016 проведен санкционированный обыск жилого помещения по месту жительства учредителя Сумской областной общественной организации "Русский культурный центр", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате обысков были обнаружены и изъяты "два агитационных материала сепаратистского содержания", пакет с георгиевскими лентами, флаг России, а также "20 экземпляров второго номера выпуска газеты", однако в СБУ не уточнили, о каком издании идет речь.

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