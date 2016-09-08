Авианосец "Шарль де Голль" направится в Средиземное море для борьбы с ИГ

ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский авианосец "Шарль де Голль" отправится в Средиземное море до конца текущего месяца для поддержки наступления иракских сил на контролируемый террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Мосул. Об этом заявил официальный представитель главного штаба Вооруженных сил Франции полковник Патрик Стеже.

"В настоящее время экипаж "Шарль де Голль" возобновил подготовку (к походу). Корабль возьмет курс на Восточное Средиземноморье до конца сентября", - привело агентство Франс Пресс слова Стеже. Он напомнил о том, что Франция отправляет в Ирак артиллерийскую группу, оснащенную самоходными артиллерийскими установками "Сезар".

"И авианосец, и артиллерийская группа будут находиться в состоянии оперативной готовности с начала осени. Они окажут поддержку иракской армии в штурме города Мосул, находящегося под контролем боевиков ИГ с конца 2014 года", - сообщил полковник.

Для авианосца "Шарль де Голль" это будет уже третий с января 2015 года поход в рамках участия в международных операциях против ИГ. Французская авианосная группа должна поддерживать 12 французских истребителей-бомбардировщиков, дислоцированных на базах в Иордании и ОАЭ с конца 2014 года.