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Авианосец "Шарль де Голль" направится в Средиземное море для борьбы с ИГ

Международная панорама
8 сентября, 21:38 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Для авианосца "Шарль де Голль" это будет уже третий с января 2015 года поход в рамках участия в международных операциях против террористов
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ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский авианосец "Шарль де Голль" отправится в Средиземное море до конца текущего месяца для поддержки наступления иракских сил на контролируемый террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Мосул. Об этом заявил официальный представитель главного штаба Вооруженных сил Франции полковник Патрик Стеже.

Экспертное мнение

Автор: МОХОВА Ирина Мохова
Ирина

Сколько нужно коалиций для победы над "Исламским государством"?

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"В настоящее время экипаж "Шарль де Голль" возобновил подготовку (к походу). Корабль возьмет курс на Восточное Средиземноморье до конца сентября", - привело агентство Франс Пресс слова Стеже. Он напомнил о том, что Франция отправляет в Ирак артиллерийскую группу, оснащенную самоходными артиллерийскими установками "Сезар".

"И авианосец, и артиллерийская группа будут находиться в состоянии оперативной готовности с начала осени. Они окажут поддержку иракской армии в штурме города Мосул, находящегося под контролем боевиков ИГ с конца 2014 года", - сообщил полковник.

Для авианосца "Шарль де Голль" это будет уже третий с января 2015 года поход в рамках участия в международных операциях против ИГ. Французская авианосная группа должна поддерживать 12 французских истребителей-бомбардировщиков, дислоцированных на базах в Иордании и ОАЭ с конца 2014 года.

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