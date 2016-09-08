Двое беженцев обвинены в Австрии в поддержке парижским террористам

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура австрийского Зальцбурга предъявила на прошлой неделе двоим беженцам из Африки обвинение в пособничестве террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель ведомства Роберт Хольцляйтнер.

Обвинения предъявлены 26-летнему выходцу из Марокко и 40-летнему выходцу из Алжира. Обоих подозревают в оказании поддержки террористам, которые являлись участниками террористической ячейки группировки ИГ в Париже, отметило информационное агентство АРА.

Обвиняемые были задержаны 18 декабря 2015 года в лагере для беженцев в Зальцбурге. 10 декабря 2015 года в этом же лагере были задержаны двое других мигрантов, связанных с терактами в Париже. В июле текущего года они были переданы французским властям, которые подозревают их в участии в террористической организации ИГ, а также планировании новых терактов во Франции.

Прокуратура Зальцбурга считает, что марокканец и алжирец сознательно участвовали в преступлениях ИГ с ноября 2015 года. "Они контактировали с высланными во Францию беженцами, а также поддерживали их морально", - отметил Хольцляйтнер. При этом, по мнению следователей, оба занимались сбором информации для парижских террористов и налаживали контакты. Поэтому можно считать, что они участвовали в преступной организации, добавил представитель прокуратуры.

Исковое заявление было на днях передано защите обвиняемых. Дата слушания дела в суде еще не определена.

Серия террористических атак была совершена 13 ноября 2015 года в Париже и столичном пригороде Сен-Дени. В результате нападений террористов погибли в общей сложности 130 человек, еще около 350 получили ранения. Во Франции с тех пор действует режим чрезвычайного положения.