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Сирийское командование предъявило ультиматум окруженным в Алеппо боевикам

Международная панорама
8 сентября, 22:16 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Сирийские ВВС сбрасывают листовки над городом, призывая окруженные в восточной части города группировки капитулировать
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БЕЙРУТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Командование ВС Сирии предъявило ультиматум боевикам в восточных районах Алеппо. Как сообщила новостная служба "Либанкол", самолеты сирийских ВВС сбрасывают листовки над городом, призывая окруженные в восточной части города группировки капитулировать.

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Вид на Цитадель Алеппо из Старого города, Алеппо, 5 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Алеппо: перемирие на руинах

Сирийские военные предоставили "тем, кто поднял оружие против государства, коридор, которым они могут воспользоваться для выхода из осажденных районов".

27 июля командование ВС САР после успешной операции по перекрытию северного проезда в город через предместье Кастелло уже предлагало боевикам "сложить оружие и покинуть Алеппо". Президент Сирии Башар Асад объявил амнистию членам бандформирований, которые сдадутся властям в течение трех месяцев.

С 28 июля в Алеппо началась гуманитарная операция российского Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии во взаимодействии с правительственными структурами этой страны.

Однако в начале августа бандформирования неожиданно начали наступление на позиции правительственных сил на юге Алеппо. Войскам потребовался месяц, чтобы отразить атаки противника. Сегодня бойцы сирийской армии и отряды ополченцев установили контроль над южным предместьем Рамуса. Это позволило вновь полностью блокировать формирования вооруженной оппозиции в восточной части города.

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