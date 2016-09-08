По делу о заминированной машине в департаменте Эсон задержаны три женщины

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ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Три женщины были задержаны во французском городе Буси-Сент-Антуан (департамент Эсон, юго-восточнее Парижа) в ходе антитеррористической операции, проводившейся в поисках лиц, оставивших в Париже заминированную машину. Об этом сообщил телеканал BFM-TV.
"В ходе данной операции полицией были задержаны в Эсоне три женщины. Одна из них во время задержания попыталась нанести удар ножом полицейскому, которому пришлось использовать против нее огнестрельное оружие. В результате она была тяжело ранена, ранение у полицейского легкое", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв, задержанные являются радикальными исламистками.
"Эти три женщины являются фанатичными радикальными исламистками и, по всей видимости, готовили теракт. Все они причастны к появлению в Париже автомашины, в которой находились баллоны с газом ", - заявил министр. "Операция в департаменте Эсон позволила избежать новой трагедии во Франции", - подчеркнул Казнёв.
Автомашина, в которой находились шесть баллонов с газом и несколько канистр с бензином, была обнаружена утром 4 сентября на набережной поблизости от Собора Парижской Богоматери.
По данном делу в начале этой недели уже задержаны два брата и две женщины, их сожительницы. Их допрашивают в Главном управлении внутренней безопасности Франции. Часть из них уже фигурировали в базе данных полиции по радикальным исламистам.