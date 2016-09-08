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По делу о заминированной машине в департаменте Эсон задержаны три женщины

Международная панорама
8 сентября, 23:02 дата обновления: 8 сентября, 23:49 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Задержанные являются радикальными исламистками
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© AP Photo/Fred Lancelot

ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Три женщины были задержаны во французском городе Буси-Сент-Антуан (департамент Эсон, юго-восточнее Парижа) в ходе антитеррористической операции, проводившейся в поисках лиц, оставивших в Париже заминированную машину. Об этом сообщил телеканал BFM-TV.

"В ходе данной операции полицией были задержаны в Эсоне три женщины. Одна из них во время задержания попыталась нанести удар ножом полицейскому, которому пришлось использовать против нее огнестрельное оружие. В результате она была тяжело ранена, ранение у полицейского легкое", - говорится в сообщении телеканала.

Радикальные исламистки

Как сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв, задержанные являются радикальными исламистками.

"Эти три женщины являются фанатичными радикальными исламистками и, по всей видимости, готовили теракт. Все они причастны к появлению в Париже автомашины, в которой находились баллоны с газом ", - заявил министр. "Операция в департаменте Эсон позволила избежать новой трагедии во Франции", - подчеркнул Казнёв.

Рядом с собором 

Автомашина, в которой находились шесть баллонов с газом и несколько канистр с бензином, была обнаружена утром 4 сентября на набережной поблизости от Собора Парижской Богоматери.

По данном делу в начале этой недели уже задержаны два брата и две женщины, их сожительницы. Их допрашивают в Главном управлении внутренней безопасности Франции. Часть из них уже фигурировали в базе данных полиции по радикальным исламистам.

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