Хиллари Клинтон сохраняет лидерство в общенациональных опросах

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Итоги общенационального опроса общественного мнения, опубликованные исследовательской службой Rasmussen Reports, свидетельствуют о небольшом (4%) преимуществе кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, в то время как опросы в отдельных штатах отдают первенство Дональду Трампу.
Согласно опросу Rasmussen Reports, Хиллари Клинтон готовы поддержать 43%, Дональда Трампа - 39%, кандидата на пост президента от Либертарианской партии Гэри Джонсона - 9% и кандидата "зеленых" Джилл Стейн - 2%. "Этот результат Клинтон - наилучший за последний месяц, - отметили организаторы опроса. - Однако предвыборная борьба остается крайне напряженной, поскольку погрешность при опросе составляет около 3%".
В то же время опрос, проведенный исследовательской службой Университета Куиннипэк в штате Флорида, показал, что оба основных кандидата идут голова в голову: их поддерживают по 47% опрошенных. В штате Огайо опрос Университета Куиннипэк выявил преимущество Дональда Трампа, его готовы поддержать 41%, Хиллари Клинтон - 37%, кандидата либертарианцев - 14% и кандидата "зеленых" - 4%. Если же из этого предвыборного уравнения исключить двух явных аутсайдеров, то преимущество Трампа становится минимальным: 46% против 45% у Клинтон.
В штате Северная Каролина опрос, проведенный исследовательской службой Suffolk, продемонстрировал несколько более прочные позиции Трампа: его поддерживают 44%, Клинтон - 41% и Джонсона - 4%. Опрос исследовательской организации DHM Reasearch в штате Орегон свидетельствует о подавляющем преимущество Клинтон: ее поддерживают 38% избирателей в этом штате, Трампа - 25%. Джонсона - 10% и Стейн - 3%.