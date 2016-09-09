Чавушоглу: Нужна четкая "дорожная карта" по отмене виз между Турцией и ЕС

АНКАРА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция считает необходимым выработать конкретные сроки для визовой либерализации и ждет, что ЕС ускорит выделение помощи для беженцев. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам министерского заседания "Политического диалога Турции-ЕС".

"Мы обсудили перспективы отмены виз между Турцией и ЕС. Считаем, что необходимо выработать четкую "дорожную карту" визовой либерализации. Кроме того, нужно ускорить выделение помощи со стороны ЕС на нужды беженцев", - сказал он.

Коснувшись вопроса о борьбе с терроризмом, Чавушоглу указал, что "Турция одновременно и активно борется с несколькими террористическими организациями, а борьба с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена - прим. ТАСС) является нашим главным национальным приоритетом".

"В связи с этим мы ждем от ЕС поддержки в борьбе с терроризмом, потому что это также и в интересах европейской безопасности", - сказал он.