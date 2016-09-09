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Джоли: сирийский вопрос должен быть центральным на ГА ООН

Международная панорама
9 сентября, 20:39 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Посол доброй воли ООН заявила, что она "пришла в ужас от условий", в которых живут люди в лагере беженцев Азрак на границе Иордании и Сирии
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Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли

© Jemal Countess/Getty Images

БЕЙРУТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Скорейшее прекращение войны в Сирии "должно стать центральным вопросом на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН". Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета Daily Star, заявила посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Голливудская актриса считает, что "мировым лидерам следует уделить первостепенное внимание поиску путей окончания сирийского конфликта".

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Джоли побывала в лагере беженцев Азрак на границе Иордании и Сирии. Она сказала на пресс-конференции, что "пришла в ужас от условий, в которых живут там люди".

"В то время, когда миллионы жителей внутри Сирии ежедневно подвергаются смертельной опасности, здесь, в этой пустынной местности, укрылось 75 тыс. человек. Среди них дети, беременные женщины и тяжелобольные. Однако с начала августа им не поступало никакой продовольственной помощи. В этот район закрыт гуманитарный доступ", - свидетельствовала Джоли, которая является специальным посланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

2 сентября Иорданию посетил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен. Он также признал, что "условия существования обитателей лагерей остаются очень тяжелыми". "Ситуация усугубляется тем, что 75% из них женщины и дети", - отметил ооновский эмиссар.

21 июня боевики "Исламского государства" устроили теракт у блокпоста иорданской армии на въезде в лагерь беженцев Эр-Ракбан. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли четыре военнослужащих и еще 14 получили ранения. После этой вылазки командование королевскими вооруженными силами Иордании объявило пограничные районы с Сирией "закрытой военной зоной". Это решение Аммана серьезно встревожило ООН.

Между тем король Иордании Абдалла II заявил, что национальная безопасность является для него высшим приоритетом. Он признал, что проблемы, вызванные присутствием в Иордании сирийских беженцев, "нарастают и обостряются".

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