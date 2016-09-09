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Постпред Франции при ООН: СБ необходимо ввести новые санкции против КНДР

Международная панорама
9 сентября, 23:58 UTC+3
Франция призывает к скорейшему принятию новой резолюции по статье 7 Устава ООН
Материал из 1 страницы

ООН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН должен принять новую резолюцию, предусматривающую расширение санкций в отношении КНДР за проведенное страной ядерное испытание. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр .

"Мы считаем, что необходимы новые санкции. Да, нужно полностью выполнять существующие санкции, но также нужны новые санкции. Поэтому Франция призывает к скорейшему принятию новой резолюции по статье 7 Устава ООН", - сказал он.

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Темы
Ядерные испытания в КНДР
Страны
Франция
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