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Армия Индии возьмет под контроль сельские районы Кашмира для борьбы с боевиками

Международная панорама
10 сентября, 6:27 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Центральные власти Индии приняли решение ввести в Джамму и Кашмир дополнительный военный контингент, чтобы впервые за два года взять под контроль сельские регионы этого охваченного беспорядками северного штата. Как сообщает телеканал NDTV, в течение 48 часов армейские подразделения будут введены в Кашмир, в первую очередь в его южную часть.

Какое именно количество военнослужащих будет задействовано в этой операции, не сообщается. В последние годы индийская военизированная полиция, а также армия контролировали только города этого неспокойного штата, где в ходе беспорядков за два месяца погибли более 70 человек, около 10 тысяч пострадали.

"В первую очередь необходимо восстановить верховенство государственной власти, - приводит телеканал слова неназванного представителя центрального правительства. - Силы безопасности более-менее контролируют ситуацию в городах, но сельские регионы вызывают озабоченность".

Нью-Дели полагает, что массовые протесты поддерживаются и организуются боевиками, которые проникают в Индию с территории соседнего Пакистана. По мнению центральных властей, "подрывные элементы" используют мечети в сельских районах как штабы для организации выступлений.

В штате Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки, погибли 74 и пострадали около 10 тысяч человек.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира произошли две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии, Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов.

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